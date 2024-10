Giorgetti, congedi parentali all'80% salgono a tre mesi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella manovra c'è un miglioramento di alcuni istituti dell'anno scorso come i congedi parentali all'80% che passano da due a tre mesi: lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. Nella manovra - ha spiegato - c'è "attenzione ai redditi bassi che avranno una situazione migliore, nessuno ha una situazione peggiore, non ci saranno nuove tasse mi dispiace deludere le attese". C'è "un'attenzione particolare alla famiglia con un nuovo sistema di calcolo che favorisca le famiglie numerose, chiamiamolo quoziente familiare" Quotidiano.net - Giorgetti, congedi parentali all'80% salgono a tre mesi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella manovra c'è un miglioramento di alcuni istituti dell'anno scorso come iall'80% che passano da due a tre: lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarloin conferenza stampa. Nella manovra - ha spiegato - c'è "attenzione ai redditi bassi che avranno una situazione migliore, nessuno ha una situazione peggiore, non ci saranno nuove tasse mi dispiace deludere le attese". C'è "un'attenzione particolare alla famiglia con un nuovo sistema di calcolo che favorisca le famiglie numerose, chiamiamolo quoziente familiare"

