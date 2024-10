Isaechia.it - Gf Vip, lo sfogo social di Giulia Salemi: “Ecco perché da donna ho paura!”

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nelle ultime ore, l’influencer e conduttrice italo-persianaha utilizzato i propri canaliper denunciare un’evidente situazione di degradoe in cui riversa la città di Milano. L’ex vippona, prossima a diventare per la prima volta mamma, ha infatti raccontato di una città in cui le donne non possono sentirsi libere di circolare. Non senza sentirsi osservate insistentemente, disturbate e, più semplicemente, senza sentirsi in pericolo ad ogni passo. In un’Instagram Story che la ritrae mentre circola per la città,si è così sfogata: Comunque, da, sono veramente stanca di vivere una città così poco sicura. Vedo solo facce che mi terrorizzano, vedo solo gente poco raccomandabile, vedo solo persone che veramente potrebbero essere potenziali scippatori, stupratori, che mi fissano.