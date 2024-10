Fiorello, la splendida notizia su Olivia dopo le nozze (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Personaggi TV. Olivia Testa e Ansperto Radice Fossati Confalonieri, si sono sposati lo scorso sabato a Venezia. La figlia di Susanna Biondo, moglie di Fiorello, ha scelto di farsi accompagnare all’altare dal vero papà , Edoardo, e da quello acquisito, lo showman. Il conduttore ha conosciuto la ragazza quando aveva 3 anni ed era da poco legato sentimentalmente a Susanna Biondo. Negli anni ha cresciuto Olivia come fosse sua figlia, pur rispettando la figura paterna che già aveva e a pochi giorni dal matrimonio, un’altra splendida notizia per Fiorello. Leggi anche: Fiorello, la figlia della compagna si è sposata: il gesto toccante Leggi anche: Angelina Mango, fan preoccupati: il video impressiona tutti Le nozze di Olivia Testa Olivi Testa è convolata a nozze con Ansperto Radice Fossati Confalonieri sabato 12 ottobre. Tvzap.it - Fiorello, la splendida notizia su Olivia dopo le nozze Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Personaggi TV.Testa e Ansperto Radice Fossati Confalonieri, si sono sposati lo scorso sabato a Venezia. La figlia di Susanna Biondo, moglie di, ha scelto di farsi accompagnare all’altare dal vero papà , Edoardo, e da quello acquisito, lo showman. Il conduttore ha conosciuto la ragazza quando aveva 3 anni ed era da poco legato sentimentalmente a Susanna Biondo. Negli anni ha cresciutocome fosse sua figlia, pur rispettando la figura paterna che già aveva e a pochi giorni dal matrimonio, un’altraper. Leggi anche:, la figlia della compagna si è sposata: il gesto toccante Leggi anche: Angelina Mango, fan preoccupati: il video impressiona tutti LediTesta Olivi Testa è convolata acon Ansperto Radice Fossati Confalonieri sabato 12 ottobre.

