Evento Pnrr dedicato alla scuola, giornata di formazione in presenza sull'Intelligenza Artificiale e Scuola (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 19 ottobre, dalle ore 9, il Parco Horcynus Orca ospiterà la quinta tappa del Tour, organizzato dalla Scuola polo di Legnano in collaborazione con Di. Gi. Academy. Durante la giornata si susseguiranno gli interventi del AD Dario Ramilli, della Prof.ssa Simona Michelon e del Prof. Pier Cesare Messinatoday.it - Evento Pnrr dedicato alla scuola, giornata di formazione in presenza sull'Intelligenza Artificiale e Scuola Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 19 ottobre, dalle ore 9, il Parco Horcynus Orca ospiterà la quinta tappa del Tour, organizzato dpolo di Legnano in collaborazione con Di. Gi. Academy. Durante lasi susseguiranno gli interventi del AD Dario Ramilli, della Prof.ssa Simona Michelon e del Prof. Pier Cesare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cyberbullismo e bullismo nella scuola : le misure di contrasto e la giornata dedicata (20 gennaio) - Sostegno psicologico. La Legge prevede che le regioni garantiscano la presenza di servizi di sostegno psicologico nelle scuole, accessibili gratuitamente a studenti, genitori, e personale scolastico. La formazione sulla cittadinanza digitale include moduli specifici dedicati alla verifica delle fonti e alla distinzione tra informazioni affidabili e notizie false. (Leggioggi.it)

Cyberbullismo e bullismo nella scuola : le misure di contrasto e la giornata dedicata il 20 gennaio - Revisione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse. 60 € Scopri di più Valutazioni Le scuole valuteranno le competenze civiche ... (Leggioggi.it)

Rianimazione cardiopolmonare a scuola : una catena di sopravvivenza che parte dai banchi. Il 16 ottobre Giornata Mondiale per la sensibilizzazione sul tema - L'articolo Rianimazione cardiopolmonare a scuola: una catena di sopravvivenza che parte dai banchi. La correlazione tra la diffusione della formazione in rianimazione cardiopolmonare e l'aumento dei tassi di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco è un dato di fatto. Il 16 ottobre Giornata Mondiale per la sensibilizzazione sul tema sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)