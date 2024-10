Napolipiu.com - Di Lorenzo 2.0: è un capitano nuovo e con il morale alle stelle quello tornato ieri a Castel Volturno

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo la doppietta in Nazionale, Ditornerà nel suo ruolo naturale per guidare gli azzurri verso la vittoria a Empoli. Ildel Napoli, Giovanni Di, si prepara a scendere in campo dal primo minuto nel prossimo match contro l’Empoli, con undecisamente. In un’annata calcistica da incorniciare, il difensore toscano ha dimostrato di essere un elemento fondamentale sia per la sua squadra di club che per la Nazionale italiana. Unin crescita Secondo l’edizione odierna di La Repubblica, Dista scrivendo una nuova pagina della storia azzurra, come dimostrato dalla sua prestazione in Nations League. Nella sfida contro Israele, ilha realizzato una doppietta, portando il suo apporto decisivo alla Nazionale, un onore che non si vedeva dai tempi diInsigne.