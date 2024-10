Crisi Milan, batosta ufficiale per Fonseca: la frecciata è netta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il tecnico del Milan colpito fortissimo, ecco cosa è stato detto: i dettagli. L’Italia del calcio vive una situazione ambivalente. Da un lato l’ottimo andamento della Nazionale maggiore nelle ultime settimane sta facendo tornare un po’ di fiducia sui volti di tutto l’ambiente e dei tifosi. La vittoria contro la Francia e contro Israele (sia all’andata che al ritorno) ed il pareggio in condizioni di sofferenza contro il Belgio, dimostrano che Luciano Spalletti sta facendo un buon lavoro sulla panchina azzurra. La frecciata è chiara, non ci sono dubbi (LaPresse) tvplay.itDall’atro lato, tuttavia, non va dimenticato che, a parte la vittoria dell’Europeo nell’estate 2021, l’Italia non ritrova lo smalto di un tempo da ormai un bel po’. La mancata qualificazione ai mondiali di calcio sono solo la punta dell’iceberg di un sistema che sta cercando di ricostruirsi totalmente. Tvplay.it - Crisi Milan, batosta ufficiale per Fonseca: la frecciata è netta Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il tecnico delcolpito fortissimo, ecco cosa è stato detto: i dettagli. L’Italia del calcio vive una situazione ambivalente. Da un lato l’ottimo andamento della Nazionale maggiore nelle ultime settimane sta facendo tornare un po’ di fiducia sui volti di tutto l’ambiente e dei tifosi. La vittoria contro la Francia e contro Israele (sia all’andata che al ritorno) ed il pareggio in condizioni di sofferenza contro il Belgio, dimostrano che Luciano Spalletti sta facendo un buon lavoro sulla panchina azzurra. Laè chiara, non ci sono dubbi (LaPresse) tvplay.itDall’atro lato, tuttavia, non va dimenticato che, a parte la vittoria dell’Europeo nell’estate 2021, l’Italia non ritrova lo smalto di un tempo da ormai un bel po’. La mancata qualificazione ai mondiali di calcio sono solo la punta dell’iceberg di un sistema che sta cercando di ricostruirsi totalmente.

Milan - il colpo per rispondere alla crisi : Fonseca esulta - I buoni rapporti che intercorrono fra le due società, grazie al vincolo fortificato in occasione dell’affare che portò Charles De Ketelaere al Milan nel 2022, potrebbe favorire la buona riuscita del trasferimento. Si tratta del danese Skov Olsen. Seppur ancora giovane, vi ha trascorso più stagioni dal 2019 al 2022. (Tvplay.it)

Ex Milan - Galliani e il momento di crisi con Berlusconi : ecco perché - Adriano Galliani, ex ad rossonero, era tra i presenti durante l'evento "Il Milan degli Invincibili". Un altro retroscena su Silvio Berlusconi. (Pianetamilan.it)

Disagio mentale - scende in campo la Caritas di Milano per adolescenti in crisi - . Servizio di Raffaella Frullone The post Disagio mentale, scende in campo la Caritas di Milano per adolescenti in crisi first appeared on TG2000. Per aiutare i giovani che soffrono di problemi psichici a sconfiggere il loro malessere, la Caritas di Milano si è fatta promotrice di un’originale iniziativa che punta tutto sulla passione per i fumetti. (Tv2000.it)