Corruzione, i pm di Roma: “Tangenti per 100mila euro al dg di Sogei”. Chiesta la convalida dell’arresto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli erano stati trovati 15mila, in contanti, al momento dell’arresto. Ma il direttore generale di Sogei, Paolino Iorio, ai domiciliari nell’ambito dell’inChiesta di Roma per Corruzione e turbativa d’asta, avrebbe ricevuto Tangenti per oltre centomila euro dall’imprenditore Massimo Rossi con cui è stato bloccato lunedì sera a Roma dagli uomini della Guardia di finanza che stavano monitorando l’incontro. Gli inquirenti ipotizzano l’intervento di assegnazione di una serie di appalti – per cui sarebbero state versate bustarelle in contanti o sotto forma di false fatture – che riguardano anche il ministero della Difesa che dell’Interno nell’ambito dell’inChiesta per cui nel registro degli indagate sono state iscritte 18 persone e 14 società. I pm di piazzale Clodio hanno chiesto la convalida dell’arresto che gli permetterà di spiegare la sua versione dei fatti. Ilfattoquotidiano.it - Corruzione, i pm di Roma: “Tangenti per 100mila euro al dg di Sogei”. Chiesta la convalida dell’arresto Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli erano stati trovati 15mila, in contanti, al momento. Ma il direttore generale di, Paolino Iorio, ai domiciliari nell’ambito dell’indipere turbativa d’asta, avrebbe ricevutoper oltre centomiladall’imprenditore Massimo Rossi con cui è stato bloccato lunedì sera adagli uomini della Guardia di finanza che stavano monitorando l’incontro. Gli inquirenti ipotizzano l’intervento di assegnazione di una serie di appalti – per cui sarebbero state versate bustarelle in contanti o sotto forma di false fatture – che riguardano anche il ministero della Difesa che dell’Interno nell’ambito dell’inper cui nel registro degli indagate sono state iscritte 18 persone e 14 società. I pm di piazzale Clodio hanno chiesto lache gli permetterà di spiegare la sua versione dei fatti.

