Controlli alle Cascine | arrestato il presunto autore di un furto su auto

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayIeri, nel corso dei Controlli alle Cascine, la polizia di Stato ha arrestato il presunto autore di un furto su auto messo a segno in serata proprio nei pressi del più grande parco fiorentino. Si tratta di un 25enne originario del

Firenze - controlli antidroga : sorpresi a spacciare crack - eroina e cocaina alle Cascine - . l corso dei servizi coordinati dal personale del 6° Battaglione Carabinieri Toscana, i militari hanno sorpreso con crack ed eroina un 31enne già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria L'articolo Firenze, controlli antidroga: sorpresi a spacciare crack, eroina e cocaina alle. (Firenzepost.it)

Firenze - controlli antidroga : un arresto e una denuncia nella notte alle Cascine - . Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze, all'esito dei servizi di controllo nell'area del Parco delle Cascine, hanno tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi del reato di detenzione ai fini di spaccio un marocchino 22enne, senza fissa dimora L'articolo Firenze, controlli antidroga: un arresto. (Firenzepost.it)

Controlli alle Cascine : un arresto e una denuncia per droga - E’ successo nella notte tra il 25 e il 26 luglio. Il tribunale ha convalidato l'arresto del giovane, senza fissa dimora, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e ha disposto per lui la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. . Succede alle Cascine, dove il fenomeno dello spaccio pare inarrestabile, nonostante i controlli. (Lanazione.it)