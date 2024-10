Metropolitanmagazine.it - Cher infiamma la passerella del Victoria’s Secret Fashion Show 2024 con il suo medley

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli angeli sono tornati, che ci piaccia o no. Dopo uno stop lungo sei anni, ieri sera il, edizione, è andato in scena a New York. In, oltre i volti del momento, dalle sorelle Hadid a Vittoria Ceretti. Ma anche stelle come Carla Bruni, Kate Moss, che ha sfilato insieme alla figlia Lila, Adriana Lima e tante altre. A dimostrazione di un vento che è finalmente cambiato nel mondo della moda, la presenza di Ashley Graham e Paloma Elsesser, bandiere della normalizzazione delle plus size in pedana, e di Alex Consani e Valentina Sampaio, in qualità di prime modelle trans. Ad accompagnare la serata, una line-up d’eccezione, per la prima volta tutta al femminile, che ha visto alternarsi la rapper Thai Lisa e la cantautrice Tyla.