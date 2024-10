Castel Volturno, workshop su zone umide e habitat costiero (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 25 e 26 ottobre prossimi, presso il Centro Addestramento di Castel Volturno, si terrà un workshop internazionale dal titolo «Le zone umide e l’habitat costiero domitio: dall’abbandono alla rinascita?”, un evento dedicato alla valorizzazione e protezione di alcune delle aree naturali più preziose del territorio italiano. Il workshop si propone di esaminare i processi di trasformazione e le prospettive future per alcune delle più rilevanti zone umide del litorale domitio, come Soglitelle, Variconi e la Foce dei Regi Lagni, ma anche il delicato ecosistema della riserva naturale statale di Castel Volturno. Le zone umide e l’habitat costiero domitio sono state spesso considerate terre marginali. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 25 e 26 ottobre prossimi, presso il Centro Addestramento di, si terrà uninternazionale dal titolo «Lee l’domitio: dall’abbandono alla rinascita?”, un evento dedicato alla valorizzazione e protezione di alcune delle aree naturali più preziose del territorio italiano. Ilsi propone di esaminare i processi di trasformazione e le prospettive future per alcune delle più rilevantidel litorale domitio, come Soglitelle, Variconi e la Foce dei Regi Lagni, ma anche il delicato ecosistema della riserva naturale statale di. Lee l’domitio sono state spesso considerate terre marginali.

