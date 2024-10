Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 4^ giornata dei gironi B e C (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Montemarciano e Osimo in testa al girone B, tallonate da Borghetto (vincente contro la Real Cameranese) e Olimpia Marzocca. Staffolo all’ultimo posto solitario, prime vittorie per Sampaolese e Castelbellino. Nel girone C, l’Argignano è ultimo ma penalizzato dagli episodi arbitrali a Montecassiano VALLESINA, 16 ottobre 2024 – Avevamo parlato di esami venerdì scorso nel presentare la quarta giornata di Prima Categoria 2024/2025, per quello che concerne i gironi B e C. Li hanno superati a pieni voti, infatti, Osimo 2011 e Montemarciano, che si confermano capoliste del girone B e ora possono dare un primo scossone al campionato. Occhio, però, al Borghetto, che con una partita in meno è a 3 punti dal duo di testa: la vittoria contro la Real Cameranese è un colpo importante per la squadra di Luchetta. .com - Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 4^ giornata dei gironi B e C Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Montemarciano e Osimo in testa al girone B, tallonate da Borghetto (vincente contro la Real Cameranese) e Olimpia Marzocca. Staffolo all’ultimo posto solitario, prime vittorie per Sampaolese e Castelbellino. Nel girone C, l’Argignano è ultimo ma penalizzato dagli episodi arbitrali a Montecassiano VALLESINA, 16 ottobre– Avevamo parlato di esami venerdì scorso nel presentare la quartadi, per quello che concerne iB e C. Li hanno superati a pieni voti, infatti, Osimo 2011 e Montemarciano, che si confermano capoliste del girone B e ora possono dare un primo scossone al campionato. Occhio, però, al Borghetto, che con una partita in meno è a 3 punti dal duo di testa: la vittoria contro la Real Cameranese è un colpo importante per la squadra di Luchetta.

