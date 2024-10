Calcio Femminile / Jesina Aurora Under 15 pronta all’esordio: le prime parole di mister Dottore (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Under 15 della Jesina Aurora è ai preparativi per l’inizio di stagione di questa domenica contro il Fortuna Fano. Il nuovo mister Franco Dottore si presenta per la prima volta ai nostri microfoni JESI, 16 ottobre 2024 – Dopo la prima giornata di campionato dell’Under 17, anche la squadra Under 15 della Jesina Aurora sta concludendo gli ultimi preparativi in vista della prima fase del campionato interregionale Marche-Umbria girone A, il cui Calcio d’inizio è previsto in questo fine settimana. Per quanto riguarda le leoncelle, la loro prima gara stagionale sarà contro il Fortuna Fano domenica 20 ottobre alle 11 al San Sebastiano di Jesi. .com - Calcio Femminile / Jesina Aurora Under 15 pronta all’esordio: le prime parole di mister Dottore Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’15 dellaè ai preparativi per l’inizio di stagione di questa domenica contro il Fortuna Fano. Il nuovoFrancosi presenta per la prima volta ai nostri microfoni JESI, 16 ottobre 2024 – Dopo la prima giornata di campionato dell’17, anche la squadra15 dellasta concludendo gli ultimi preparativi in vista della prima fase del campionato interregionale Marche-Umbria girone A, il cuid’inizio è previsto in questo fine settimana. Per quanto riguarda le leoncelle, la loro prima gara stagionale sarà contro il Fortuna Fano domenica 20 ottobre alle 11 al San Sebastiano di Jesi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio Femminile / Ecco i gironi di Coppa Italia Serie C : sarà Jesina Aurora-Riccione - Il Lumezzane, campione della Coppa Italia Serie C 202324 Le prime di ogni girone accederanno agli ottavi di finale, da cui inizierà la fase ad eliminazione diretta, fino alla finale del 15 giugno 2025. Svelati i gironi della Coppa Italia Serie C Femminile: per la Jesina Aurora doppio derby di coppa contro il Riccione JESI, 16 ottobre 2024 – Nel pomeriggio di martedì 15 ottobre la LND ... (Vallesina.tv)

Calcio femminile Under 17 / Jesina Aurora – Ancona Women 3-0 - Fai clic qui per vedere lo slideshow. All. La Jesina, come l’Ancona, fa parte del Girone A composto anche dal Gualdo, Arzilla, Ascoli, Perugia e Recanatese e gioca le gare interne al Cardinaletti. Per le ragazze allenate da Luca Socionovo le reti portano la firma di Bartocci, Crognaletti e Arapaj. (Vallesina.tv)

Calcio femminile C / Jesina Aurora - così non va : al Carotti vince il Riccione 0-2 - I punti ancora in palio sono molti e nulla è ancora deciso, soprattutto in un campionato equilibrato come il girone B, e la fiducia riposta nelle leoncelle rimane la stessa, ma bisogna imparare da questo periodo di difficoltà per ripartire più forti. Sicuramente il risultato non rispecchia l’andamento della gara e non da’ giustizia alle occasioni create dalle leoncelle, ma c’è un dato su cui ... (Vallesina.tv)