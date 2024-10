Bus salta una fermata: lo insegue in auto, poi sputi e pugni all'autista (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prima un'auto gli ha tagliato la strada, poi è stato aggredito a suon di pugni, e pure sputi. È quanto sarebbe accaduto ad un autista di Brescia Trasporti che, lunedì 14 ottobre, stava guidando un bus della linea 13. A denunciare l'episodio, avvenuto tra Gussago e Cellatica, è stato il sindacato Bresciatoday.it - Bus salta una fermata: lo insegue in auto, poi sputi e pugni all'autista Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prima un'gli ha tagliato la strada, poi è stato aggredito a suon di, e pure. È quanto sarebbe accaduto ad undi Brescia Trasporti che, lunedì 14 ottobre, stava guidando un bus della linea 13. A denunciare l'episodio, avvenuto tra Gussago e Cellatica, è stato il sindacato

Attimi di paura al supermercato - ubriaco prende a calci - pugni e sputi la polizia - E' entrato all'interno di un supermercato completamente ubriaco e ha dato in escandescenze, perdendo il controllo e rendendo necessario l'intervento della polizia locale. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di giovedì 26 settembre, a Seveso. Gli agenti del comando di polizia locale... (Monzatoday.it)

Pugni e sputi su un volo Ryanair : arrestato un passeggero ubriaco. Fermata anche la moglie : “Era scalza e scontrosa” - Ma non ammettiamo persone ubriache a bordo, dal momento che ci troviamo a 33mila piedi di altezza. L’alterco, poi, sarebbe durato oltre 40 minuti e, a quel punto, il pilota è stato costretto ad un’atterraggio di emergenza a Tolosa, dove l’uomo è stato arrestato. Un comportamente litigioso che oltre a non essere piaciuto ai passeggeri non è stato apprezzato nemmeno dall’equipaggio. (Ilfattoquotidiano.it)