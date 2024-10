Ilfoglio.it - Brucia l’origine

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano ormai non è tanto lontana da Roma. I treni superveloci e le videochiamate hanno pressoché annullato la distanza, ma resta uno spazio difficilmente colmabile, quello di un diverso modo di concepire la vita, i rapporti, i luoghi. Gabriele ne è testimone. E’ cresciuto in via Lemonia, tra i palazzoni e il Parco degli Acquedotti, patrimonio archeologico custodito all’interno di una distesa infinita di verde. Ancora oggi quegli Acquedotti raccontano la storia di Roma ma anche di Gabriele, di sua madre Tania, del papà Mauro “er pesce”, meccanico, della sorella Giorgia, del suo gruppo di amici, diventati fratelli a colpi di pallone, bevute e lunghe chiacchierate in romanesco. Questa vita Gabriele l’ha cacciata in un passato da celare con tante bugie da quando si è trasferito a Milano, dove si è affermato a livello internazionale disegnando la “Poltrona Bilancia”.