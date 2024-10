Bruce Springsteen parla del tumore di sua moglie Patti Scialfa: “Sta bene, lo abbiamo scoperto in tempo” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bruce Springsteen, ospite di Good Morning America, ha parlato della diagnosi di mieloma multiplo della moglie Patti Scialfa. Fanpage.it - Bruce Springsteen parla del tumore di sua moglie Patti Scialfa: “Sta bene, lo abbiamo scoperto in tempo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), ospite di Good Morning America, hato della diagnosi di mieloma multiplo della

Bruce Springsteen parla del cancro che ha colpito la moglie Patti Scialfa : «È una malattia molto faticosa» - Malata di mieloma multiplo, una forma di tumore al sistema immunitario diagnosticato nel 2018, la cantante si vede meno al fianco del marito, che ha però rassicurato sulle sue condizioni di salute: «Sta bene, scoprirlo in tempo è stato importante». (Vanityfair.it)

Patti Scialfa - moglie di Bruce Springsteen - rivela la diagnosi di cancro - Nel settembre del 2023, Springsteen è stato costretto a rimandare le date rimanenti del tour del 2023 perché continuava a ricevere cure per la malattia dell’ulcera peptica. Secondo Variety, la cantautrice ha raccontato che la diagnosi le ha reso difficile andare in tour con il marito e la E Street Band, così ha preso la difficile decisione di fare un passo indietro. (It.newsner.com)

Paura per la moglie di Bruce Springsteen - la rivelazione : ha un tumore - Nel documentario "Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band" la donna ha raccontato di essere in cura dal 2018 per un mieloma multiplo. (Ilgiornale.it)