Bologna cucciolo salvato da maltrattamenti | Diventi un cane poliziotto

Bologna, 16 ottobre 2024 – "Adottiamo il cagnolino salvato dai colleghi, facciamolo diventare un cane poliziotto". È l'appello che il segretario del Siulp, Amedeo Landino, rivolge al questore di Bologna, Antonio Sbordone, dopo l'intervento che, domenica mattina, ha permesso di salvare un cucciolo di Rottweiler dalle violenze a cui il padrone lo sottoponeva. "Desideriamo esprimere le nostre più sincere congratulazioni ai colleghi del commissariato Bolognina-Pontevecchio per l'ottimo lavoro svolto – dice Landino – . Questo atto di coraggio e dedizione è l'essenza del nostro lavoro quotidiano. Oggi lanciamo un appello al questore affinché si possa attivare una procedura per l'adozione e la formazione di questo cucciolo all'interno del nostro reparto Cinofili.

Cucciolo maltrattato salvato dalla polizia a Bologna - Gli agenti hanno subito individuato l’uomo con il cagnolino: il trentatreenne era in evidente stato di agitazione; il cucciolo spaventato tremante, tanto da allontanarsi dal proprietario per avvicinarsi ai poliziotti, rifugiandosi vicino alle loro gambe quasi in cerca di aiuto. Il violento proprietario è stato denunciato per maltrattamenti di animali. (Ilrestodelcarlino.it)

