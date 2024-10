Beccato a raccogliere funghi nell'oasi Wwf, denunciato dalla Forestale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Caserta, a seguito di segnalazione pervenuta da parte di cittadino che aveva scorto una persona scavalcare l’alto muro borbonico della Reale tenuta di San Silvestro del Parco della Reggia di Caserta, si sono portati immediatamente in zona, ed Casertanews.it - Beccato a raccogliere funghi nell'oasi Wwf, denunciato dalla Forestale Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Militari del Nucleo Carabinieridi Caserta, a seguito di segnalazione pervenuta da parte di cittadino che aveva scorto una persona scavalcare l’alto muro borbonico della Reale tenuta di San Silvestro del Parco della Reggia di Caserta, si sono portati immediatamente in zona, ed

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Le zone umide e l’habitat costiero Domitio: dall’abbandono alla rinascita? Il caso di Soglitelle, Castelvolturno, Variconi e Regi Lagni - La SISAM patrocina il Workshop internazionale il 25-6 ottobre 2024, presso la Scuola Forestale Carabinieri – Centro Addestramento di Castelvolturno Il workshop è organizzato dal partenariato tra il La ... (casertaweb.com)

Altavilla Silentina, dissequestrato il Bosco Chianca e restituito al Comune - StampaI carabinieri forestali del Nucleo di Sicignano degli Alburni hanno restituito il Bosco Chianca al Comune di Altavilla Silentina. Si è proceduto a dare esecuzione a quanto disposto mediante rimo ... (salernonotizie.it)

Giffoni Valle Piana: mentre cerca funghi trova una mina antiuomo - StampaUn cercatore di funghi a Giffoni Valle Piana ha trovato una mina antiuomo in un’area demaniale vicino al rifugio forestale in località Piani. Inizialmente l’ordigno era stato scambiato per un co ... (salernonotizie.it)