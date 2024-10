Aversa, perde due dita per diagnosi sbagliata: sarà risarcita dall’Asl Caserta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) sarà presto risarcita dall’Asl Caserta. Maria Iavarone, 21enne di Grumo Nevano, ha perso due dita a causa di una diagnosi sbagliata, lottando anche tra la vita e la morte. La donna, dopo essersi ripresa, si è rivolta allo studio legale Olmo dell’avvocato Luciano Palermo, ottenendo la condanna dell’azienda sanitaria locale, che l’ha risarcita per danni L'articolo Aversa, perde due dita per diagnosi sbagliata: sarà risarcita dall’Asl Caserta Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Aversa, perde due dita per diagnosi sbagliata: sarà risarcita dall’Asl Caserta Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)presto. Maria Iavarone, 21enne di Grumo Nevano, ha perso duea causa di una, lottando anche tra la vita e la morte. La donna, dopo essersi ripresa, si è rivolta allo studio legale Olmo dell’avvocato Luciano Palermo, ottenendo la condanna dell’azienda sanitaria locale, che l’haper danni L'articolodueperTeleclubitalia.

