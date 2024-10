Atletica leggera. Lucrezia da record: nove titoli italiani (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo scorso fine settimana a Forlì si è svolto il 58° Campionato Italiano Aics di Atletica leggera. Il Gruppo Podistico Lucrezia ha partecipato con 13 atleti, su un totale di 16 gare, conquistando 9 titoli italiani. Questi gli atleti che, nelle varie specialità, hanno vinto il titolo e sono diventati campioni italiani Aics 2024: Rubens Cecchini: marcia 3000 metri, categoria SM 60, con il tempo di 20’31’; Rita Pavone: 1500 metri, categoria SF 60, con il tempo di 6’39’’74 e nei 3000 con il tempo di 13’56’’95; Stefano Bonaccorsi: 1500 metri, categoria SM 55, con il tempo di 5’13’’77 e nei 5000 con il tempo di 18’49’’11; Lorenzo Leonardi: 1500 metri, categoria SM 65, col tempo di 7’12’’97 e negli 800 col tempo di 3’36’’01; Riccardo Quattrini: 5000 metri, categoria SM 50, col tempo di 18’09’’28; Enrico Del Vecchio: 5000 metri, categoria SM 45, col tempo di 19’11’’08. Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. Lucrezia da record: nove titoli italiani Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo scorso fine settimana a Forlì si è svolto il 58° Campionato Italiano Aics di. Il Gruppo Podisticoha partecipato con 13 atleti, su un totale di 16 gare, conquistando 9. Questi gli atleti che, nelle varie specialità, hanno vinto il titolo e sono diventati campioniAics 2024: Rubens Cecchini: marcia 3000 metri, categoria SM 60, con il tempo di 20’31’; Rita Pavone: 1500 metri, categoria SF 60, con il tempo di 6’39’’74 e nei 3000 con il tempo di 13’56’’95; Stefano Bonaccorsi: 1500 metri, categoria SM 55, con il tempo di 5’13’’77 e nei 5000 con il tempo di 18’49’’11; Lorenzo Leonardi: 1500 metri, categoria SM 65, col tempo di 7’12’’97 e negli 800 col tempo di 3’36’’01; Riccardo Quattrini: 5000 metri, categoria SM 50, col tempo di 18’09’’28; Enrico Del Vecchio: 5000 metri, categoria SM 45, col tempo di 19’11’’08.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atletica leggera - la Polisportiva Tethys Chieti organizza un incontro in ricordo del tecnico Umberto Tuffanelli - La Polisportiva Tethys Chieti organizza un evento formativo rivolto a docenti, allenatori, atleti e appassionati di atletica leggera, con il patrocinio della Fidal Abruzzo e del Coni regionale. La mattinata di formazione è in programma sabato 26 ottobre, dalle 9, nell'aula magna del... (Chietitoday.it)

Atletica leggera maschile e femminile. La Virtus brilla con i "Cadetti» agli assoluti - Bel sesto posto per le "Cadette", con Nikola Trzos, unica atleta Virtus convocata in rappresentativa, ottava sugli 80 metri, qualificata in finale con il tempo magnifico di 10“24 e bravissima, poi, nell’ultima frazione della "4x100" che ha conquistato l’ottavo posto. 50). Francesco Biagioni è stato, inoltre, uno degli artefici dell’ottavo posto della staffetta "4x100", correndo la seconda ... (Sport.quotidiano.net)

Atletica leggera : storica medaglia d'argento per Matilde Paggi - . Questione di famiglia Più di tutti gioiscono i genitori di Matilde, dai quali ha. Festa grande a Chiavenna per una storica medaglia, quella conquistata dalla cadetta Matilde Paggi ai Campionati italiani su pista categorie Cadetti/e domenica 6 ottobre a Caorle nella specialità dei 1000 metri. (Sondriotoday.it)