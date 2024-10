Arriva nelle sale il mediometraggio “Come ogni mattina” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come ogni mattinaFoto da Ufficio stampa Federica reinaudoL’anteprima del film scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi con Vanessa Gravina e Leandro Amato sarà a Roma il 16 ottobre ROMA – La delicatezza dei sentimenti associata al segreto di impastare il pane con amore. Arriva in sala “Come ogni mattina”, il mediometraggio scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi con Vanessa Gravina e Leandro Amato. Una storia fatta di cuore, empatia e complicità. Anteprima ad inviti 16 ottobre 2024 Cinema Azzurro Scipioni. “Senza pane e senza vino l’amore non è nulla“, recita così un un antico proverbio che sottolinea proprio quel connubio perfetto tra cibo e sentimenti. Lopinionista.it - Arriva nelle sale il mediometraggio “Come ogni mattina” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)Foto da Ufficio stampa Federica reinaudoL’anteprima del film scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi con Vanessa Gravina e Leandro Amato sarà a Roma il 16 ottobre ROMA – La delicatezza dei sentimenti associata al segreto di impastare il pane con amore.in sala “”, ilscritto e diretto da Claudio Rossi Massimi con Vanessa Gravina e Leandro Amato. Una storia fatta di cuore, empatia e complicità. Anteprima ad inviti 16 ottobre 2024 Cinema Azzurro Scipioni. “Senza pane e senza vino l’amore non è nulla“, recita così un un antico proverbio che sottolinea proprio quel connubio perfetto tra cibo e sentimenti.

Arriva al cinema il mediometraggio “Come ogni mattina” con Vanessa Gravina e Leandro Amato - La pellicola è un gioiello di quel cinema indipendente che ancora una volta conferma la ricchezza dei suoi contenuti e la qualità, unita alla possibilità di privilegiare temi e libertà d’espressione con applauditissime opere d’autore. Claudio Rossi Massimi propone una storia tenera e profonda ambientata in un forno, nel quale il profumo del pane appena sfornato si mescola a sentimenti sospesi e ... (Romadailynews.it)

