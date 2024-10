Arriva il ciclone polare sull’Italia con piogge e temperature in calo: quando e dove colpirà la perturbazione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torna il maltempo sull'Italia a causa di una perturbazione in discesa dal Nord Atlantico. Un ciclone polare che porterà ad un calo delle temperature, oltre che l'arrivo di piogge e temporali, specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Che tempo farà in Italia nei prossimi giorni, le previsioni meteo. Fanpage.it - Arriva il ciclone polare sull’Italia con piogge e temperature in calo: quando e dove colpirà la perturbazione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torna il maltempo sull'Italia a causa di unain discesa dal Nord Atlantico. Unche porterà ad undelle, oltre che l'arrivo die temporali, specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Che tempo farà in Italia nei prossimi giorni, le previsioni meteo.

Meteo - appunti per la settimana : aria di origine polare - ciclone sull’Italia e “pericoloso maltempo” - Dopo un avvio di settembre molto caldo e su valori in alcuni casi da record (a Milano registrati 34 gradi il primo settembre), da circa metà dello scorso mese fino ad oggi siamo entrati in una fase spesso piovosa e fresca di matrice atlantica”. Resta però ancora qualche incognita, soprattutto sul fronte della distribuzione delle piogge e sulle zone che saranno maggiormente colpite. (Quotidiano.net)