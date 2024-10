Antonella Bruno: chi è la nuova Managing Director di Stellantis Italia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal mercato degli Stati Uniti a quello Italiano, il gruppo Stellantis (ex Fiat) è in difficoltà. Così come, del resto, altre grandi case automobilistiche d’Europa, a cominciare da Volkswagen. La recente nomina di Antonella Bruno, 53 anni, come Managing Director per l’Italia rappresenta il tentativo di Stellantis rafforzare le posizioni dell’azienda nel nostro Paese in un momento cruciale per l’industria dell’automotive. Ma chi è Bruno e quale sarà il suo ruolo nell’azienda presieduta da John Elkann? Il percorso di Antonella Bruno Antonella Bruno ha iniziato la sua carriera lontano dall’automotive, essendo stata una pallavolista a livello agonistico. Tuttavia, ben presto ha deciso di dedicarsi al mondo dell’economia e del management, conseguendo una laurea in economia e commercio. Il suo ingresso nel settore automobilistico è stato rapido e di grande impatto. Velvetmag.it - Antonella Bruno: chi è la nuova Managing Director di Stellantis Italia Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal mercato degli Stati Uniti a quellono, il gruppo(ex Fiat) è in difficoltà. Così come, del resto, altre grandi case automobilistiche d’Europa, a cominciare da Volkswagen. La recente nomina di, 53 anni, comeper l’rappresenta il tentativo dirafforzare le posizioni dell’azienda nel nostro Paese in un momento cruciale per l’industria dell’automotive. Ma chi èe quale sarà il suo ruolo nell’azienda presieduta da John Elkann? Il percorso diha iniziato la sua carriera lontano dall’automotive, essendo stata una pallavolista a livello agonistico. Tuttavia, ben presto ha deciso di dedicarsi al mondo dell’economia e del management, conseguendo una laurea in economia e commercio. Il suo ingresso nel settore automobilistico è stato rapido e di grande impatto.

Stellantis Italia riparte da Antonella Bruno - chi è la nuova dirigente - E dopo aver annunciato il turnover per migliorare la performance sotto la guida di Carlos Tavares, è arrivato l’annuncio del nuovo Managing Director di Stellantis in Italia, che sarà Antonella Bruno. Al fine di conseguire una semplificazione e migliorare le performance dell’organizzazione in un contesto globale turbolento, Stellantis ha annunciato alcuni specifici cambiamenti nel management che, ... (Quifinanza.it)

Antonella Bruno managing director di Stellantis per l’Italia - A fine 2007 è entrata in Fiat come Product Director per Croma e Bravo, per poi guidare il lancio della Fiat Freemont nel 2011. A livello europeo, guida lo sviluppo del Network e l’esperienza cliente, fino a diventare, nel giugno 2020, responsabile europeo del Brand Jeep, seguito da un ruolo analogo per Peugeot prima della nomina attuale. (Ildenaro.it)