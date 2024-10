Gaeta.it - Allerta meteo in Liguria: piogge torrenziali causano disagi e sospensioni scolastiche

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Intensi fenomenirologici stanno causando notevolinel savonese, con allagamenti e frane che hanno costretto le autorità locali ad attuare misure straordinarie. Le fortihanno colpito duramente i Comuni di Calice Ligure e Celle Ligure, dove le condizionicritiche hanno portato i sindaci a lanciare appelli e ordinanze per tutelare la sicurezza dei residenti, in particolare dei più giovani. Situazione critica a Calice Ligure e Celle Ligure Le forti precipitazioni hanno determinato allagamenti significativi nelle strade e nei locali sotterranei di Calice Ligure e Celle Ligure. Il sindaco di Celle, Marco Beltrame, ha manifestato particolare preoccupazione, suggerendo alle famiglie di non permettere ai bambini di tornare a casa prima di un nuovo ordine, soprattutto al primo piano degli edifici scolastici.