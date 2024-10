Addio tessera sanitaria in plastica: ecco cosa cambierà. E da quando (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Addio alla vecchia tessera sanitaria in plastica: cosa la sostituirà – L’Italia entra in una nuova era digitale con l’introduzione della tessera sanitaria digitale. Un cambiamento significativo che segna un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei documenti, facilitando l’accesso ai servizi essenziali direttamente dallo smartphone. Ora, vediamo cosa cambia e da quando. cosa cambia con la tessera sanitaria digitale? Diciamo Addio alla tradizionale tessera sanitaria in plastica, dunque. A partire dal 23 ottobre 2024, un campione di 50mila cittadini italiani sarà il primo a sperimentare la tessera sanitaria digitale grazie al progetto IT-Wallet, integrato nell’app IO. Questa innovazione permetterà di esibire la tessera sanitaria, insieme ad altri documenti come patente e passaporto, direttamente dal cellulare. Urbanpost.it - Addio tessera sanitaria in plastica: ecco cosa cambierà. E da quando Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)alla vecchiainla sostituirà – L’Italia entra in una nuova era digitale con l’introduzione delladigitale. Un cambiamento significativo che segna un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei documenti, facilitando l’accesso ai servizi essenziali direttamente dallo smartphone. Ora, vediamocambia e dacambia con ladigitale? Diciamoalla tradizionalein, dunque. A partire dal 23 ottobre 2024, un campione di 50mila cittadini italiani sarà il primo a sperimentare ladigitale grazie al progetto IT-Wallet, integrato nell’app IO. Questa innovazione permetterà di esibire la, insieme ad altri documenti come patente e passaporto, direttamente dal cellulare.

