Laprimapagina.it - Addio a numero chiuso e test d’ingresso per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel disegno di legge delega che ha ricevuto il via libera dalla 7ma Commissione del Senato si diceper idiin. La riforma si pone l’obiettivo di abolire ilal primo semestre, permettendo l’iscrizione aperta per tutti gli aspiranti medici. Stop ai. Il Miur punta a riorganizzare il sistema delle professioni medico sanitarie in un’ottica di sostenibilità sia per gli Atenei che per l’Ssn e ilo mira a garantire una selezione più equa, basata sulle competenze acquisite dagli studenti. In base a quanto previsto l’accesso sarà regolato mediante i crediti formativi e la posizione in una graduatoria nazionale raggiunta. Ma non solo.