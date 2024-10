Ilfattoquotidiano.it - “A Gaza migliaia di persone con disabilità abbandonate in condizioni disumane. E la comunità internazionale tace”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tra le tante vittime della guerra di Israele aci sono anche ledisabili. Che, senza corridoi umanitari accessibili, sono bloccate in cerca di assistenza. “La situazione è drammatica e con il trascorrere dei mesi peggiora inesorabilmente”, racconta a ilfattoquotidiano.it Yousef Hamdouna direttore dell’Areadi EducAid, ong di Rimini che nel 2018 ha fondato la struttura “Il Centro per la Vita indipendente diCity, l’unica di questo tipo nella zona. “Il centro è stato completamente distrutto, abbiamo anche delle foto del centro devastato dalle esplosioni e reso inutilizzabile. I nostri colleghi e gli operatori che vi lavoravano sono stati sfollati ma non si tratta del loro primo sfollamento e alcuni sono quasi alla decima evacuazione in meno di un anno”.