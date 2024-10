“Vorrei che tutti qui avessimo fatto figli”: è polemica sulle parole di Bucci a Orlando in Liguria (Di martedì 15 ottobre 2024) "Se non si fanno figli non è solo un problema economico ma di altro tipo, e tra di noi vorrei che tutti quanti avessimo fatto figli. Chi fa figli contribuisce al successo, al benessere della società". Lo ha detto Marco Bucci, candidato presidente della Liguria, durante un dibattito con l'altro candidato Andrea Orlando. È scoppiata una polemica, e Bucci si è chiarito con una nota. Fanpage.it - “Vorrei che tutti qui avessimo fatto figli”: è polemica sulle parole di Bucci a Orlando in Liguria Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Se non si fanno figli non è solo un problema economico ma di altro tipo, e tra di noi vorrei chequantifigli. Chi fa figli contribuisce al successo, al benessere della società". Lo ha detto Marco, candidato presidente della, durante un dibattito con l'altro candidato Andrea. È scoppiata una, esi è chiarito con una nota.

«Vorrei che tra di noi tutti avessero fatto figli» : è polemica sulla frase di Bucci - Fin qui tutto bene, se non fosse arrivata la chiosa: «Chi fa figli contribuisce al successo della nostra società. Bisogna che ci sia un welfare che supporti le famiglie ma siamo di fronte a un problema sociale, educativo, che va affrontato con l’aiuto delle associazioni, a livello della cosiddetta società civile. (Lettera43.it)