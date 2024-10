"Vivo come Dracula", donna scopre di avere la "malattia del vampiro" (Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - Da più di 30 anni vive come Dracula e ora vuole farlo sapere a tutti. E' la storia di Phoenix Nightingale, 32 anni, mamma di due bimbi, che dopo anni di attacchi di vomito, crisi neurologiche e di ricoveri ha scoperto che la causa principale è nell'aglio, che potrebbe rivelarsi addirittura fatale. Ma non si tratta di una semplice allergia: la malattia di cui soffre - la “porfiria acuta intermittente” - è una patologia metabolica rarissima che, se scatenata, provoca sintomi come dolore, emicrania, costipazione e vomito per giorni interi. La gente, ha spiegato la donna, la chiama "malattia dei vampiri"; si sospetta, infatti, che il Conte Dracula, Vlad III, fosse affetto da questo disturbo, che ha ispirato la favola dei vampiri che odiano l'aglio e sono avversi alla luce del sole. Agi.it - "Vivo come Dracula", donna scopre di avere la "malattia del vampiro" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - Da più di 30 anni vivee ora vuole farlo sapere a tutti. E' la storia di Phoenix Nightingale, 32 anni, mamma di due bimbi, che dopo anni di attacchi di vomito, crisi neurologiche e di ricoveri ha scoperto che la causa principale è nell'aglio, che potrebbe rivelarsi addirittura fatale. Ma non si tratta di una semplice allergia: ladi cui soffre - la “porfiria acuta intermittente” - è una patologia metabolica rarissima che, se scatenata, provoca sintomidolore, emicrania, costipazione e vomito per giorni interi. La gente, ha spiegato la, la chiama "dei vampiri"; si sospetta, infatti, che il Conte, Vlad III, fosse affetto da questo disturbo, che ha ispirato la favola dei vampiri che odiano l'aglio e sono avversi alla luce del sole.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fedez compie 35 anni : come gli è cambiata la vita in 365 giorni - E il declino sarebbe iniziato solo poche settimane dopo, con l’esplosione del Pandoro-Gate che, di fatto, ha incrinato in maniera irreparabile la relazione tra Chiara e Federico. Esattamente un anno fa, il rapper pubblicava su Instagram le foto della festa in famiglia: lui, la moglie Chiara Ferragni e i due piccoli Leone e Vittoria. (Quotidiano.net)

Valeria Montebello - due podcast e un libro per parlare di come si vive oggi il sesso tra i 30 e i 40 anni. L'intervista di Amica - Veniamo a lei. E per rispondere a un disagio personale. Immagino si facciano tutta una serie di domande – “Pago il conto o no? Apro la portiera, mando questa foto, sono troppo romantico?” – alle quali rispondono, con successi e fallimenti, in modo altrettanto goffo che il nostro. Una si dovrebbe sempre chiedere: questa cosa che è tanto cool per tutti, la voglio davvero fare? Questa cosa, che ... (Amica.it)

Come sta la ragazza di 19 anni sbalzata per 20 metri dalla sua moto - Buone notizie dall'ospedale Papa Giovanni di Bergamo: la ragazza di 19 anni coinvolta nel brutto incidente di domenica pomeriggio a Cologne è stata ufficialmente dichiarata fuori pericolo. Le sue condizioni restano comunque gravi: è stata già sottoposta a una prima operazione chirurgica e dovrà... (Bresciatoday.it)