Sport.quotidiano.net - Virtus, spalle al muro. Banchi detta le regole: "Determinati e lucidi»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Laospita alle 20,30 (diretta Sky Sport) lo Zalgiris all’Unipol Arena. Per i bianconeri le prime due giornate di Eurolega si sono concluse con altrettante sconfitte e questo comporta che nell’impegno contro i lituani non ci siano alternative. O si vince, oppure diventa complicato tagliare il traguardo dei playoff anche se a onor del vero mancherebbero ancora 31 partite al termine della fase di qualificazione. In altre parole per la proprietà c’è tutto il tempo per aggiustare una falsa partenza e aspettare chi, come Will Clyburn, non è ancora riuscito a esprimere neppure un pezzetto del suo talento. In realtà le occasioni sono tante, ma lo spazio cronologico è ristretto con la formazione allenata da Lucache già venerdì giocherà in trasferta sul campo del Monaco e questa frequenza così ravvicinata di partite mette ancora più sale sulla coda dei bianconeri.