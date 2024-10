Anteprima24.it - Vicenda mercato-scuola, De Pierro: “Dovere bilanciare le diverse esigenze”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il bilanciamento dei legittimi interessi in campo e la ricerca di soluzioni operative per contemperare le differentisociali ed economiche sono undella politica e dell’Amministrazione. E’ quello che è accaduto per la questione dela via Salvemini-via Pascoli: per sole due volte a settimana consentiamo a dei lavoratori di svolgere l’attività che permette loro di vivere dignitosamente. Siamo sicuri che attraverso la collaborazione e lo spirito civico, le scuole e l’attività mercatale potranno convivere nella stessa area di una Città dove occorre avere anzitutto la reciprocità tollerante, base dello svolgimento delleattività”, lo scrive in una nota il vicesindaco Francesco De