Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 20:30

(Di martedì 15 ottobre 2024) 2020 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE TRAFIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA ANAGNINA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DELLA MOLA CAVONA DIREZIONE GROTTAFERRATA IN VIA APPIA CODE TRA LA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO IN VIA C COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA CI SPOSTIAMO IN VIA CASSIA DOVE SI STA IN CODA TRSA IL GRANDE RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE LA STORTA MENTRE IN VIA TIBURTINA CODE ALTEZZA SETTECAMINI DIREZIONE TIVOLI Servizio fornito da Astral