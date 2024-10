Anteprima24.it - Valle Telesina pronta all’esordio in Terza categoria: un progetto che unisce i territori

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa voglia di far rivivere l’emozione del calcio nel proprio centro e l’aiuto di imprenditori che hanno deciso di abbracciare la causa per rimettere in piedi la questione sportiva: c’è tutto questo nella nascita della, formazionea cominciare la sua avventura nel torneo di, sotto la gestione di Raffaele Di Meola e l’aiuto di due imprenditori, Tancredi e De Rosa, che hanno aiutato la società a muovere i primi passi e, soprattutto, hanno creduto nel. Il tutto insieme ad altre attività che sono state coinvolte e che hanno aderito al(Pizzeria Balocco e Locanda della Pacchiana), intrecciando ancora di più il rapporto trao e attività sportiva. Squadra che nasce grazie alla collaborazione con la scuola calcio presente a Telese Terme che ha fornito tanti giocatori.