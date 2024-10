Tvzap.it - Uomo investito e ucciso da un treno: caos sulla linea ferroviaria

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ancora vittime alle stazioni ferroviarie. Questa mattina unè statoda una Moncalieri, nel Torinese. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sono immediatamente intervenuti i Carabinieri. Sulle linee Torino-Genova e Torino-Savona la circolazione è fortemente rallentata. Leggi anche: Tremendo incidente in tangenziale, traffico bloccato Leggi anche: Autobus precipita in un burrone, ci sono morti e feritida unIntorno alle 8 di stamattina 15 ottobre, a Moncalieri, vicino Torino, unè statoda un. La vittima, che non è stata ancora identificata, ma secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduta sui binari ferroviari, all’altezza del binario 2, venendo travolta dal convoglio che arrivava da Trofarello.