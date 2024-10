Trovato morto in casa Sport sotto choc per il campione 29enne | È stato l’ex fidanzato

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un’immane tragedia ha sconvolto il mondo dello. Un atleta di 29 anni èin circostanze drammatiche. Erarinvenuto privo di vita all’interno della sua, dopo che non si avevano più tracce di lui. E la scoperta agghiacciante è stata che si trattava di un caso di omicidio, commesso dal suo ex compagno di 66 anni. E ora sono tutti devastati dalla notizia. Loè in lutto per questo atleta che purtroppo non c’è più. Iltroppo presto, lasciando tutti nel dolore più profondo. Immediate le indagini avviate dalla polizia, che ha subito individuato il responsabile del suo assassinio. Nessuno poteva immaginare che fosse colui che èal fianco della vittima per oltre 10 anni. Leggi anche: “Mamma è morta”. Tragedia in famiglia: 17enne chiama la polizia, l’aveva uccisa.