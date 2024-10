Tornano rovesci e temporali: maltempo in arrivo anche in provincia di Brindisi (Di martedì 15 ottobre 2024) Di seguito le previsioni del tempo per i prossimi giorni in Puglia a cura di Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.comL’ottobrata di questo inizio di settimana ha già le ore contate, visto che dall’Europa occidentale si sta avvicinando una nuova intensa saccatura, che piloterà Brindisireport.it - Tornano rovesci e temporali: maltempo in arrivo anche in provincia di Brindisi Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Di seguito le previsioni del tempo per i prossimi giorni in Puglia a cura di Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.comL’ottobrata di questo inizio di settimana ha già le ore contate, visto che dall’Europa occidentale si sta avvicinando una nuova intensa saccatura, che piloterà

Dopo la pausa soleggiata nel weekend fase instabile : tornano piogge e rovesci - Leggi le notizie di CesenaToday su Whatsapp: iscriviti al canale "La breve pausa soleggiata del weekend - spiega Migliore - lascerà il posto a una nuova fase di maltempo prevista. . Situazione meteo instabile nel Cesenate in base a quanto prevede l'esperto meteo Carlo Migliore di 3bmeteo. com. (Cesenatoday.it)

Rovesci e temporali tornano in Capitanata - A meno di due settimane dalla fine dell'estate, a partire da domani 8 settembre le temperature cominceranno a scendere soprattutto nei valori massimi. Tuttavia non si assisterà ad una interruzione brusca della stagione che volge al termine. Per la prossima settimana in buona parte della... (Foggiatoday.it)

Meteo - da domenica 8 tornano i temporali : rovesci e piogge - ecco dove. Le previsioni - Martedì torna in parte il sereno, con temperature in aumento. Il Sud è al riparo grazie all’anticiclone, ma in serata sarà comunque soggetto a rovesci che si concentreranno in particolare sulla Campania. Allerta gialla sul resto di Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, oltre che su Umbria e parte di Sardegna, Marche e Piemonte. (Tg24.sky.it)