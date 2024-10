Superenalotto, centrato il 6 da 89 milioni di euro in una tabaccheria a Riva del Garda: ecco la combinazione vincente (Di martedì 15 ottobre 2024) centrato un '6' nell'estrazione del Superenalotto di oggi da quasi 90 milioni (89.221.270 euro). La vincita è stata realizzata in una tabaccheria a Riva del Ilmessaggero.it - Superenalotto, centrato il 6 da 89 milioni di euro in una tabaccheria a Riva del Garda: ecco la combinazione vincente Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 15 ottobre 2024)un '6' nell'estrazione deldi oggi da quasi 90(89.221.270). La vincita è stata realizzata in unadel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Superenalotto, centrato il 6 da 89 milioni di euro - Centrato un '6' nell'estrazione del Superenalotto di oggi da quasi 90 milioni (89.221.270 euro). La vincita è stata realizzata in una tabaccheria a Riva del Garda. SUPERENALOTTO Punti 6: 1 totalizzano ... (ilmessaggero.it)

Lvmh mette il freno a mano: ricavi a 60,8 miliardi, in calo del 2%. Bene i profumi, giù moda e champagne - Lvmh-Moët Hennessy Louis Vuitton ha registrato un fatturato di 60,75 miliardi di euro nei primi nove mesi con una flessione del 2% ... (affaritaliani.it)

Dengue corre: nuovi focolai e disinfestazioni a tappeto. Burioni allarmato: «Ecco come mi proteggo». In pochi mesi 13 milioni di casi - Dengue continua a correre: dopo quello di Fano (in provincia di Pesaro e Urbino), attenzione degli esperti sul focolaio di Ortona (Chieti), che conta ormai 13 casi. Il virus è arrivato anche ... (leggo.it)