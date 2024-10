Tpi.it - Stop a matrimoni e battesimi al Castello delle cerimonie: “La Sonrisa” appartiene ora al Comune

(Di martedì 15 ottobre 2024)alAdesso è ufficiale: ildi Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, acquisisce il Grand Hotel La, noto anche come il Castelledall’omonimo titolo del programma in onda su Real Time, dopo la confisca per abusivismo edilizio. Ad annunciarlo è la sindaca Ilaria Abagnale: “Abbiamo atteso per 8 mesi la pubblicazionemotivazioni della sentenza che ordina la confisca dell’immobile e l’acquisizione a titolo gratuito dell’intera area di oltre 40mila mq a patrimonio del. Adesso, con gli uffici comunali sono stati stilati tutti gli atti d’indirizzo per avviare l’acquisizione del bene, in vista del successivo cronoprogramma per liberare immobili e terreni.