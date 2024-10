Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, il Tribunale di Torino: “Fornire auto sostitutive ai proprietari di Citroen C3 e DS3 coinvolte nei richiami”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Premiata in Italia dal mercato (+14% nei primi nove mesi dell’anno), bacchettata daldi, al quale si erano rivolte per un’azione inibitoria Codacons, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e Adusbef.è ancora alle prese con idegli airbag Takata, quelli che sono costati la vita a oltre 60 persone, la bancarotta all’azienda giapponese e il ritorno in officina a oltre 100 milioni di veicoli nel corso degli anni a livello planetario.