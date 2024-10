Sostenibilità: la crescita responsabile è oggi possibile (Di martedì 15 ottobre 2024) Nell'immaginario collettivo, quando si parla di Sostenibilità aziendale si è soliti pensare esclusivamente alle iniziative a favore dell’ambiente, come per esempio gli impegni rivolti a ridurre le emissioni di Co2, l'impiego di energia rinnovabile o il riciclo degli scarti dell'attività dell'uomo Europa.today.it - Sostenibilità: la crescita responsabile è oggi possibile Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nell'immaginario collettivo, quando si parla diaziendale si è soliti pensare esclusivamente alle iniziative a favore dell’ambiente, come per esempio gli impegni rivolti a ridurre le emissioni di Co2, l'impiego di energia rinnovabile o il riciclo degli scarti dell'attività dell'uomo

Manovra - Bankitalia : crescita 2024 ferma allo 0 - 8%. Allarme su sostenibilità pensioni - “Con i nuovi dati” diffusi dall’Istat “la previsione sulla crescita del PIL reale del 2024 è soggetta a rischi al ribasso, per un paio di decimi di punto percentuale”, sottolinea la presidente Lilia Cavallari secondo cui però ” le ripercussioni sulle stime di finanza pubblica potrebbero essere trascurabili”. (Lapresse.it)

Bankitalia : crescita ferma allo 0 - 8%. Allarme su sostenibilità e pensioni - Palazzo Koch avverte che, con la revisione Istat, il Pil potrebbe inchiodare quest'anno allo 0,8%, due decimi di punto percentuale in meno rispetto a quella soglia psicologica dell'1% fissata dal governo, che sperava di non tornare a parlare di 'crescita dello zero virgola' L'articolo Bankitalia: crescita ferma allo 0,8%. (Firenzepost.it)

Fattore R - 10mila aziende romagnole scommettono sulla sostenibilità : "Una crescita che rafforza la società" - Oltre 450 imprenditori dalla Romagna per confrontarsi su tre temi centrali per il futuro della Romagna: ESG ambiente, sostenibilità e governance. È avvenuto questa mattina (4 ottobre) al Teatro Alighieri nell’ottava edizione di Fattore R, il Romagna Economic Forum, momento di incontro e... (Ravennatoday.it)