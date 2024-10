Sonia Bruganelli: “Star zitti molto spesso è di una raffinatezza assoluta”. Il messaggio sibillino dopo l’attacco di marco Salvati (Di martedì 15 ottobre 2024) “Star zitti molto spesso è di una raffinatezza assoluta”. Sonia Bruganelli sceglie una citazione di Charles Bukowski per lanciare un messaggio sibillino dalle sue Storie di Instagram. A chi? Con tutta probabilità a marco Salvati, ex autore di “Avanti un altro“, che nelle scorse ore l’ha accusata di averlo fatto allontanare dal programma. La nuova polemica si inserisce nella scia di quanto accaduto durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, dove la produttrice si è scontrata con Selvaggia Lucarelli e ha rilasciato dichiarazioni sul suo rapporto con l’ex marito Paolo Bonolis. A scatenare il dibattito questa volta non sono state le sue performance sulla pista da ballo, quanto piuttosto le sue dichiarazioni su come sia cambiata la sua vita dopo la fine della relazione con Bonolis. Ilfattoquotidiano.it - Sonia Bruganelli: “Star zitti molto spesso è di una raffinatezza assoluta”. Il messaggio sibillino dopo l’attacco di marco Salvati Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “è di una”.sceglie una citazione di Charles Bukowski per lanciare undalle sue Storie di Instagram. A chi? Con tutta probabilità a, ex autore di “Avanti un altro“, che nelle scorse ore l’ha accusata di averlo fatto allontanare dal programma. La nuova polemica si inserisce nella scia di quanto accaduto durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, dove la produttrice si è scontrata con Selvaggia Lucarelli e ha rilasciato dichiarazioni sul suo rapporto con l’ex marito Paolo Bonolis. A scatenare il dibattito questa volta non sono state le sue performance sulla pista da ballo, quanto piuttosto le sue dichiarazioni su come sia cambiata la sua vitala fine della relazione con Bonolis.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis verso il divorzio : ecco la data ufficiale - gli ultimi retroscena - . Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis verso il divorzio dopo la separazione consensuale: ecco la data ufficiale, gli ultimi retroscena sulla ex coppia. rticolo Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis verso il divorzio: ecco la data ufficiale, gli ultimi retroscena proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Laura Freddi velenosa su Sonia Bruganelli : "Avrebbe voluto fare la giurata - ma deve ballare" - Da quando ha fatto sapere di essere stata scartata a Ballando con le stelle (con una certa delusione), Laura Freddi non perde occasione di commentare le gesta dei protagonisti di questa edizione, soprattutto quelle di Sonia Bruganelli, ex moglie del suo ex storico, Paolo Bonolis. Già la... (Today.it)

Sonia Bruganelli dopo le critiche lancia una frecciatina sui social : “Star zitti…” - a chi è rivolta - Le sue risposte e le sue giustificazioni l’hanno fatta finire al centro di molte critiche e polemiche. Io l’ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Io pensavo che mettermi alla prova fisicamente in un momento dove la mia vita è cambiata e quindi far vedere qualcosa di diverso potesse quantomeno interessare. (Bollicinevip.com)