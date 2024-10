Sonia Bruganelli: “Paolo Bonolis? Vi racconto la realtà delle cose” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio. Con una diretta condivisa sul suo profilo Instagram, la concorrente di Ballando con le Stelle si è aperta con i suoi follower parlando pubblicamente del rapporto con l’ex marito Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono ancora molto vicini. “Torna con Bonolis” le scrivono tra i commenti. La concorrente incalza e risponde, spiegando come stanno le cose con l’ex marito: “Il capitolo me e Paolo è un capitolo importante, io e lui siamo due persone ancora molto vicine. Da un punto di vista di rapporto e connessione siamo gli stessi. Abitiamo a una porta di distanza”, spiega Bruganelli indicando con le dita come sono divisi i due appartamenti. E continua: “Dietro quella porta c’è la stanza di mia figlia Silvia, che è nella casa del papà, ma se la apro c’è Silvia”, ha spiegato con serenità. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha rotto il silenzio. Con una diretta condivisa sul suo profilo Instagram, la concorrente di Ballando con le Stelle si è aperta con i suoi follower parlando pubblicamente del rapporto con l’ex maritosono ancora molto vicini. “Torna con” le scrivono tra i commenti. La concorrente incalza e risponde, spiegando come stanno lecon l’ex marito: “Il capitolo me eè un capitolo importante, io e lui siamo due persone ancora molto vicine. Da un punto di vista di rapporto e connessione siamo gli stessi. Abitiamo a una porta di distanza”, spiegaindicando con le dita come sono divisi i due appartamenti. E continua: “Dietro quella porta c’è la stanza di mia figlia Silvia, che è nella casa del papà, ma se la apro c’è Silvia”, ha spiegato con serenità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paolo Bonolis su Instagram con Sonia Bruganelli e i loro figli : “Tutto il resto è noia” citando Franco Califano. Poi spiega : “Pensiero mio non di chi cura i social” - Paolo Bonolis con Sonia Bruganelli e i loro figli su Instagram cita Franco Califano “La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle il significato. . Subito dopo il conduttore ha pubblicato in una Instagram Stories un video in compagnia del suo autore social media manager Giuseppe Scaiola, dove spiega che si tratta di un pensiero suo privato e non di un contenuto del social ... (Superguidatv.it)

Paolo Bonolis sostiene Sonia Bruganelli : “Uniti per i nostri figli - tutto il resto è noia” - Paolo Bonolis interviene a sostegno di Sonia Bruganelli. Il conduttore, dopo una serie di attacchi ricevuti dalla ex moglie, pubblica uno scatto della loro famiglia, sottolineando quanto l'amore per i figli sia sempre alla base del loro legame.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Paolo Bonolis interviene (in un modo speciale) dopo le polemiche che hanno travolto l’ex Sonia Bruganelli - Paolo Bonolis difende Sonia Bruganelli e mette a tacere tutte le polemiche che girano intorno alla sua ex moglie L'articolo Paolo Bonolis interviene (in un modo speciale) dopo le polemiche che hanno travolto l’ex Sonia Bruganelli proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)