Sinner al Six Kings Slam: niente punti ATP, le cifre milionarie previste turno per turno (Di martedì 15 ottobre 2024) Giornata di vigilia a Riad (Arabia Saudita) in vista dei quarti di finale del Six Kings Slam, ricco torneo di esibizione in cui vedremo in azione anche il numero uno al mondo Jannik Sinner. L'azzurro, reduce dal trionfo al Masters 1000 di Shanghai, si appresta ad affrontare domani Daniil Medvedev nel match inaugurale della kermesse con in palio un posto in semifinale contro Novak Djokovic. Dall'altra parte del tabellone Rafael Nadal, che ha annunciato pochi giorni fa la sua intenzione di ritirarsi al termine di questa stagione, attende in semifinale il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Holger Rune. Il Six Kings Slam non è un torneo ufficiale del circuito ATP, di conseguenza non assegna punti valevoli per il ranking mondiale.

Six Kings Slam - Sinner subito in campo con Medvedev : obiettivo vittoria per un assegno d’oro - La Six Kings Slam sta per cominciare: domani a Riad (Arabia Saudita) comincerà la prima edizione della ricchissima esibizione organizzata dai sauditi che vedrà al via sei protagonisti: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Holger Rune, Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Per tutti gli appassionati di tennis e i tifosi del maiorchino, sarà una delle ultimissime occasioni per vederlo in campo. (Oasport.it)

Tabellone - montepremi da capogiro e programma : la guida all’esibizione Six Kings Slams con Sinner - Innanzitutto in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che garantisce pure una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). IL TABELLONE Novak Djokovic (SRB) byeJannik Sinner (ITA) vs Daniil Medvedev (RUS) Holger Rune (DEN) vs Carlos Alcaraz (ESP) Rafael Nadal (ESP) bye IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE ... (Sportface.it)

Six Kings Slam 2024 - quando gioca Sinner. Tabellone - regolamento - montepremi e orari tv - Le semifinali si disputeranno il 17 ottobre; le finali per il terzo posto e per il titolo andranno in scena invece il 19. 30: Novak Djokovic - vincitore Medvedev/Sinner Giovedì 17 ottobre non prima delle 20: Rafael Nadal - vincitore Rune/Alcaraz Sabato 19 ottobre alle 20: finale Dove vedere il Six Kings Slam in tv Le partite saranno trasmesse in diretta a pagamento sui canali di Sky Sport, in ... (Sport.quotidiano.net)