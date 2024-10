Show di Trump in Pennsylvania: pugni a ritmo di "Y.M.C.A" anziché rispondere alle domande dei sostenitori (Di martedì 15 ottobre 2024) Filadelfia, 15 ottobre 2024 – Il candidato repubblicano alle elezioni Usa Donald Trump ha partecipato ad un incontro con gli elettori alla periferia di Filadelfia. L’ex presidente Usa ha deciso di organizzare la ripresa del town-hall (domande da parte del pubblico) in modo più coinvolgente, sollecitando lo staff a lanciare a tutto volume la playlist della campagna anziché rispondere ai sostenitori. Quindi ha chiesto al pubblico di esprimere preferenze sulle canzoni. Il video dell'ex presidente che muove i pugni al ritmo di 'Y.M.C.A' dei Village People o dondola con un pezzo di Elvis Presley è subito diventato virale sui social. E quando i media presenti all’evento hanno chiesto spiegazioni sullo Show più o meno improvvisato (e sull'assenza di risposte), Trump ha tagliato corto dicendo che "è qui per la gente". Quotidiano.net - Show di Trump in Pennsylvania: pugni a ritmo di "Y.M.C.A" anziché rispondere alle domande dei sostenitori Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Filadelfia, 15 ottobre 2024 – Il candidato repubblicanoelezioni Usa Donaldha partecipato ad un incontro con gli elettori alla periferia di Filadelfia. L’ex presidente Usa ha deciso di organizzare la ripresa del town-hall (da parte del pubblico) in modo più coinvolgente, sollecitando lo staff a lanciare a tutto volume la playlist della campagnaai. Quindi ha chiesto al pubblico di esprimere preferenze sulle canzoni. Il video dell'ex presidente che muove ialdi 'Y.M.C.A' dei Village People o dondola con un pezzo di Elvis Presley è subito diventato virale sui social. E quando i media presenti all’evento hanno chiesto spiegazioni sullopiù o meno improvvisato (e sull'assenza di risposte),ha tagliato corto dicendo che "è qui per la gente".

