Senigallia, Leonardo, tormentato dai bulli, si spara con la pistola del papà

Tutto è cominciato un paio di mesi fa, quando il quindicenne, che aveva cambiato scuola, veniva deriso per i suoi modi gentili: i compagni lo circondavano per pizzicarlo e fargli male. Domenica si è allontanato da casa

Leonardo - 15enne suicida con la pistola del padre a Senigallia. Ipotesi bullismo - aperta inchiesta

Per quanto mi riguarda so che è una persona estremamente seria e brava, molto generosa anche sul lavoro. L'area è stata battuta da polizia, carabinieri e vigili del fuoco, anche con l'ausilio di un elicottero e due squadre cinofili. Le scuole del comprensorio avevano anche disposto che gli studenti non dovessero uscire all'aperto.