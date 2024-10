Ilgiorno.it - Riapre domani al traffico la Sp 71 Pavia-Vistarino

(Di martedì 15 ottobre 2024) Cura Carpignano (), 15 ottobre 2024 – Sarà riaperta alla strada provinciale 71 “” nel tratto compreso tra frazione Prado e il comune di Cura Carpignano. Come annunciato dalla Provincia, damattina alle 10 il tratto tornerà ad essere percorribile in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra la rotatoria che si trova al chilometro 2+600 e la rotatoria di Cura Carpignano (km 4+200), garantendo la sicurezza degli automobilisti e la fluidità del. Il 2 settembre con una determina dirigenziale sono stati appaltati i lavori di rifacimento dell’arteria e una settimana dopo la ditta appaltatrice ha chiesto l’emissione di un’ordinanza per la chiusura totale aldel tratto per procedere.