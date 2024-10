Redditi dei parlamentari 2024, Meloni guadagna mezzo milione grazie ai suoi libri (Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente Giorgia Meloni ha aumentato i suoi introiti nella dichiarazione 2024: il merito è ai diritti dei libri scritti negli ultimi anni Ilgiornale.it - Redditi dei parlamentari 2024, Meloni guadagna mezzo milione grazie ai suoi libri Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente Giorgiaha aumentato iintroiti nella dichiarazione: il merito è ai diritti dei libri scritti negli ultimi anni

Redditi dei parlamentari 2024 - Giorgia Meloni guadagna mezzo milione grazie ai suoi libri - La premier nel 2023 ha guadagnato quindi quasi mezzo milione di euro. Mentre quello del ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, cala lievemente da 120 a 106 mila euro. La segretaria del Pd, Elly Schlein, dichiara circa 98mila euro. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i redditi di Giorgia Meloni sono saliti da 293mila euro a 459mila euro. (Thesocialpost.it)

