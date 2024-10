Processo Miramare bis, cade l'abuso d'ufficio: assolto il sindaco Falcomatà (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo quasi un anno dall'avvio del Processo Miramare bis, in cui il sindaco Falcomatà doveva rispondere di abuso d'ufficio ecco che è arrivata la decisione del tribunale di Reggio Calabria.Il presidente Me, a latere Costantino e Cerfeda, ha assolto il sindaco Giuseppe Falcomatà dall’accusa di Reggiotoday.it - Processo Miramare bis, cade l'abuso d'ufficio: assolto il sindaco Falcomatà Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo quasi un anno dall'avvio delbis, in cui ildoveva rispondere did'ecco che è arrivata la decisione del tribunale di Reggio Calabria.Il presidente Me, a latere Costantino e Cerfeda, hailGiuseppedall’accusa di

