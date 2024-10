Premio della società europea di Cardiochirurgia (EACTS): allori per il dottor Torre del Ruggi (Di martedì 15 ottobre 2024) allori per il dottore Mario Torre, giovane Cardiochirurgo presso l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno che è stato recentemente insignito a Lisbona del prestigioso Premio della società europea di Cardiochirurgia (EACTS) per aver presentato un lavoro multicentrico su una nuova Salernotoday.it - Premio della società europea di Cardiochirurgia (EACTS): allori per il dottor Torre del Ruggi Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)per ile Mario, giovane Cardiochirurgo presso l'AOU San Giovanni di Dio ed'Aragona di Salerno che è stato recentemente insignito a Lisbona del prestigiosodi) per aver presentato un lavoro multicentrico su una nuova

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

All’Acquedotto Pugliese il Premio CNEL dedicato alle società pubbliche “più sostenibili” - AQP ha intrapreso il proprio percorso di Sostenibilità sin dal 2014 con l’approvazione del primo Bilancio di Sostenibilità per poi includere progressivamente e sempre più gli obiettivi di sostenibilità nelle strategie aziendali. La Società è tra le prime utility in Italia ad aver conseguito la certificazione per la Parità di genere ai sensi della PdR 125:2022. (Tarantinitime.it)

Premio Malaparte - Michele Pontecorvo Ricciardi (Ferrarelle società Benefit) : “Felici di sostenere il Premio Malaparte per il 13° anno” - Cosi Michele Pontecorvo Ricciardi, Vicepresidente di Ferrarelle Società Benefit a margine della conferenza stampa del Premio Malaparte che quest’anno va all’autrice inglese Rachel Cusk. “Il successo del Premio Malaparte è un motivo di grande orgoglio e per questo motivo siamo felici di sostenere questa iniziativa da tredici anni". (Sbircialanotizia.it)

Ferrarelle Società Benefit sponsor unico del Premio Malaparte - Ferrarelle Società Benefit è stata per il tredicesimo anno consecutivo sponsor unico del Premio Malaparte uno dei più importanti riconoscimenti letterari italiani dedicato a personalità internazionali di scena a Capri dal 4 al 6 ottobre; il Premio, istituito da Graziella Lonardi Buontempo nel 1983 per iniziativa di Alberto Moravia, è tornato a radunare a Capri personalità di spicco del mondo ... (Ildenaro.it)