Unlimitednews.it - Pogba “Marzo è domani, il primo obiettivo è rimettermi in forma”

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) PARIGI (FRANCIA) – Paulin versione attore. Il 31enne centrocampista della Francia e della Juventus è stato protagonista questo pomeriggio, sugli spalti del Parco dei Principi per la presentazione del film ‘Quatre Zeros’, in uscita nelle sale transalpine il prossimo 23 ottobre. Il campione del mondo 2018 ha approfittato della promozione del lungometraggio per rispondere a ‘L’Équipe’ circa la riduzione della sua sospensione per doping da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport, che gli consentirà di tornare alle competizioni il prossimo. Il Tas ha giustificato la sua decisione sottolineando come l’assunzione di DHEA, un ormone steroideo causa della positività rilevata al termine dell’incontro di campionato fra Udinese e Juventus del 20 agosto 2023, non era intenzionale. L’inizio di una rinascita per il giocatore attualmente sotto contratto con il club bianconero.