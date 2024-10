PlayStation Plus Extra e Premium, ecco i 18 giochi che verranno rimossi a Novembre 2024 (Di martedì 15 ottobre 2024) Sony Interactive Entertainment ha rivelato i giochi che lasceranno il PlayStation Plus Extra e Premium il mese prossimo, Novembre 2024, aggiungendo ben 18 titoli nella sezione “Ultima occasione per giocare” presente su PlayStation Store. Tra questi troviamo tutti i capitoli di Kingdom Hearts. Diamo un’occhiata qui sotto ai 18 giochi che verranno rimossi dal PlayStation Plus Extra e Premium il mese prossimo: GTA: San Andreas – The Definitive Edition – PS5 Red Dead Redemption 2 – PS4 The Sims 4: Vita in Città – PS4 Dragon’s Dogma: Dark Arisen Mobile Suit Gundam Extreme vs. Maxiboost On – PS4 Superliminal – PS4 e PS5 Eiyuden Chronicle: Rising – PS4 e PS5 Klonoa: Phantasy Reverie Series – PS4 e PS5 Teardown – PS5 Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX – PS4 Kingdom Hearts HD 2. Game-experience.it - PlayStation Plus Extra e Premium, ecco i 18 giochi che verranno rimossi a Novembre 2024 Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sony Interactive Entertainment ha rivelato iche lasceranno ilil mese prossimo,, aggiungendo ben 18 titoli nella sezione “Ultima occasione per giocare” presente suStore. Tra questi troviamo tutti i capitoli di Kingdom Hearts. Diamo un’occhiata qui sotto ai 18chedalil mese prossimo: GTA: San Andreas – The Definitive Edition – PS5 Red Dead Redemption 2 – PS4 The Sims 4: Vita in Città – PS4 Dragon’s Dogma: Dark Arisen Mobile Suit Gundam Extreme vs. Maxiboost On – PS4 Superliminal – PS4 e PS5 Eiyuden Chronicle: Rising – PS4 e PS5 Klonoa: Phantasy Reverie Series – PS4 e PS5 Teardown – PS5 Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX – PS4 Kingdom Hearts HD 2.

